Basel Netto-Null bis 2050

Die Baselbieter Klimastrategie enthält sieben Leitsätze und zehn Handlungsfelder, in denen der Kanton Maßnahmen ergreifen möchte – beispielsweise in den Bereichen Gebäuden, Verkehr und Raum, Industrie und Gewerbe, Wald oder Energieerzeugung und Energieversorgung. So soll die Gebäudewärme bis 2045 respektive bis 2040 bei den kantonseigenen Bauten nahezu keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen und der Verkehr bis 2030 insgesamt 35 Prozent weniger Emissionen generieren. Darüber hinaus will der Kanton das Potenzial erneuerbarer Energiequellen konsequent nutzen. Ansonsten hält der Landkanton bei seiner Klimastrategie am Netto-Null-Ziel bis 2050 des Bundes fest. So soll die Prozessenergie bei Industrie und Gewerbe bis 2050 praktisch nicht mehr aus fossilen Quellen bestehen. Und in der Landwirtschaft sollen die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 30 Prozent und bis 2030 um zehn Prozent reduziert werden.