Basel: Netzwerke sind Thema der Tage des Denkmals in Riehen

Kompaktes Programm

Das Programm mit Führungen und Rundgängen, um die baukulturelle Vielfalt Riehens zu erkunden, konzentriert sich auf Samstag, 7. September. Zudem gibt das Kammerorchester Basel in der Dorfkirche St. Martin ein Mittagskonzert (12.30 bis 13.30 Uhr), Oldtimer-Trams verkehren zwischen Basel und Riehen, und am Nachmittag einen jazzigen Denkmaltag-Ausklang „Jazz around the World“ in der Musikschule Riehen mit dem Quartett Kariag von 17.30 bis 19 Uhr.

Kostenlose Führungen und Veranstaltungen

Wer nicht nur in Riehen unterwegs sein will, der kann sich bei einer Führung auf die Spuren der Hugenotten in Basel (10.30 und 14 Uhr, Treff Basler Münster, Seite Rittergasse), begeben oder besucht am Sonntag das Konzert im Haus zum Kirschgarten, das in Zusammenhang mit einem SNF-Forschungsprojekt zum musikbegeisterten Seidenbandfabrikanten Lukas Sarasin stattfindet. Alle Führungen und Veranstaltungen am Denkmaltag in Riehen und in Basel sind kostenlos. Bei mehreren Führungen am Denkmaltag in Riehen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Aus organisatorischen Gründen ist daher eine Online-Anmeldung mit Print@Home-Tickets erforderlich unter www.basler-baukultur.ch. Welche Führungen eine Anmeldung erfordern, welche ausgebucht sind und wo es noch freie Plätze gibt, ist der Veranstaltungsübersicht der Webseite der Basler Baukultur zu entnehmen.