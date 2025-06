Basel: Neue Beraterin für Schweiz-Beziehungen ernannt

„Ich freue mich sehr, dass Europastaatssekretär Hassler mir diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Baden-Württemberg und die Schweiz sind als Nachbarn auf das Engste verflochten. Sie unterhalten eine sehr gute Zusammenarbeit sowohl im Rahmen der Schweiz-Strategie der Landesregierung wie auch in den grenzüberschreitenden Gremien am Oberrhein, Hochrhein und Bodensee. Gemeinsame Lebens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Forschungsräume prägen insbesondere unsere Grenzregion, die heute als Modellregion Vorbildcharakter in Europa haben. Ich bin gerne dazu bereit, gemeinsam in der Landesregierung die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Schweiz auch in Zukunft intensiv zu pflegen und zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln“, erklärte Hartmann-Müller.

Mit ihrem Fachwissen und ihrer langjährigen politischen Erfahrung wird Hartmann-Müller Staatssekretär Hassler insbesondere im Rahmen der Schweiz-Strategie, bei der Zusammenarbeit in den Gremien am Oberrhein, Hochrhein und Bodensee sowie bei aktuellen europapolitischen Herausforderungen beratend zur Seite stehen. Die Rolle als Beraterin ergänzt ihre Tätigkeit als europapolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion und verankert die regionale Perspektive des Wahlkreises Waldshut stärker in der Landespolitik.