Basel: Neue Bewohner im „Zolli“

Ihr vorläufiges Zuhause ist das ehemalige Gehege der Geoffroy-Klammeraffen, die im Sommer von Basel an den Skærup Zoo in Dänemark abgegeben worden sind. Es sei aber geplant, dort mittelfristig eine neue südamerikanische Klammeraffenart unterzubringen. Dann würden die Kapuzineraffen einen anderen Platz im Zolli erhalten.

Die Gelbbrust-Kapuzineraffen werden gemäß Mitteilung auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature als „vom Aussterben bedroht“ geführt und gehören zu den bedrohtesten Primatenarten. Im Erhaltungszuchtprogramm der European Association of Zoos and Aquaria würden derzeit 306 Gelbbrustkapuziner in 43 Institutionen gehalten. Dabei herrsche ein Überschuss an Männchen, für die sich der Basler Zolli nun als Auffangort anbietet.