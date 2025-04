Der Große Rat entschied sich im Jahr 2016 für einen Kompromiss. So wurden nur zwölf Bäume gepflanzt und zehn Parkplätze gestrichen. Seither hätten sich die Ausgangslage und die Ansprüche an die Basler Straßen verändert, heißt es weiter. So fordere eine vom Großen Rat im Jahr 2024 an die Regierung überwiesene Anfrage, dass Kanton und Gemeinden den Baumbestand bis ins Jahr 2037 um mindestens 2000 Bäume erhöhen.