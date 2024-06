Basel: Neue Rothirsche sind „reserviert“

Zahlreiche Jungtiere

Ordentlich Nachwuchs verzeichnete der Park bereits in diesem Jahr, wie er ausführt: Zehn Frischlinge von zwei Wildschweinbachen kamen am gleichen Tag im Januar. Vier Zwergziegen folgten im März, ehe zwei Bündner Strahlenziegen das Licht in den Erlen erblickten. Noch selten zu sehen seien die vier Rotfuchswelpen. Mit Hilfe der Drehleiter der Berufsfeuerwehr wurden die 29 Weißstorchküken beringt. Nur die Luchse, die zusammen mit den Wisenten im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm der EU-Kommission registriert sind, mussten krankheitsbedingt ohne Nachwuchs auskommen.

Foto: Rolf Rombach

Beim Gang durch den Tierpark gerät Seiler sofort ins Schwärmen: „Vor allem morgens ist es schön, wenn es im Sommer noch nicht so heiß ist.“ Eine in Stahlarmierungen gefasste Steinwand fällt bei den Wildschweinen ins Auge. Hier werden noch Erde und Samen folgen, um diesen Sichtschutz zu begrünen. Einige Meter weiter genießen die Strahlenziegen die Sonne. Sie sind schon reserviert für einen Tierpark in Aarau. Werden Tiere an Privatpersonen abgegeben, bittet der Verein um Spenden. Die Aarauer müssen nichts bezahlen. „Das ist ein Geben und Nehmen“, erläutert Ueli Käser den kostenlosen Tausch unter den Einrichtungen. Bis es soweit ist, können regelmäßig vorbeischauende Kindergruppen Spaziergänge mit den Tieren unternehmen.