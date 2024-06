Basel: Neues Institut soll das kindliche Immunsystem erforschen

Das neu gegründete Botnar Institute of Immune Engineering (BIIE) soll im Jahr 2027 in eine eigens für diesen Zweck gebaute Forschungseinrichtung ziehen. Bis dahin ist eine Unterbringung in einer in Basel ansässigen Abteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich geplant.

Die Ergebnisse der Forschungsprogramme des Instituts sollen vorrangig der Gesundheit junger Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugute kommen, wie die Stiftung weiter schrieb. Konkret sollen mit dem sogenannten Immun-Engineering neue immunbasierte Diagnose- und Therapiemöglichkeiten entwickelt werden.