Basel Neues Zuhause für Hörnli-Rehe

80 000 Unterschriften gegen den Abschuss der Rehe

Eine Regulation des Bestands durch Abschuss wollten die Friedhofsbesucher dennoch nicht. 80 000 Unterschriften, die gegen dieses Vorgehen zusammengekommen waren, sprechen eine deutliche Sprache, wie Regierungsrätin Esther Keller, Leiterin des Bau- und Verkehrsdepartements, betonte.

Mit der Umsiedlung wird nun ein neuer, ungewöhnlicher Weg beschritten. Der Kanton Jura – nicht eben arm an Rehen – zeigte ein Einsehen in die besondere Situation der Riehener. Keller hofft, dass andere Kantone diesem Beispiel folgen werden.

Ergriffene Maßnahmen führten nicht zum Erfolg

Monica Biondo, Biologin bei der FFW, schilderte die vorangegangenen Versuche, dem Problem Herr zu werden. Das Vertreiben mit unliebsamen Gerüchen scheiterte offenbar am Gewöhnungseffekt. Eigens angelegte Durchgänge zum Wald wurden nur von wenigen Tieren und auch nur zum Hin- und Herwandern genutzt. Der Schutz der Gräber durch Gitter kam wiederum bei den Angehörigen nicht gut an.

Heute sollen deshalb unter Ausschluss der Öffentlichkeit 20 der Tiere eingefangen und ins Jura gebracht werden. Falls dieser Plan so nicht aufgeht, ist in einer Woche eine weitere Aktion geplant. „Die Tiere werden gestresst sein“, rechnet die Biologin mit Unvorhergesehenem. Federführend verantwortlich für die Umsiedlung ist der Genfer Wildtierspezialist Claude Fischer.

Die Rehe werden in Stellnetzen gefangen und anschließend in Einzelkisten in den Jura transportiert. Sie werden einem Gesundheitscheck unterzogen und gegebenenfalls erlöst.

Danach sind die Tiere in ihrem neuen Habitat aber erst einmal sicher vor Abschüssen. Denn die Jagdsaison ist dort gerade erst zu Ende gegangen. „Sie haben eine faire Chance“, sagte Keller. Ob die Riehener Rehe im Jura überleben, kann anhand von Markierungen nachverfolgt werden. Verläuft das Pilotprojekt erfolgreich, wird die Umsiedlung weiterer Rehe in andere Kantone ins Auge gefasst.

Im oberen Teil des Friedhofs dürfen einige Tiere bleiben

Im oberen Teil des Friedhofs, wo die Bedingungen für die Tiere günstiger sind, werden einige weiter leben dürfen, wie FFW-Präsidentin Vera Weber betont. Der untere Teil dagegen soll durch einen Zaun und Tore in Zukunft rehfrei gehalten werden.