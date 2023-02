Basel Nicht alle überzeugen

Dass sich zwei Stammcliquen zusammentun am Drummeli, dem eigentlichen Schaulaufen der großen Basler Trommler- und Pfeiferformationen, ist eine Ausnahme. Erstaunlich, dass es in diesem Jahr mit den Basler Bebbi und den Naarebaschi ausgerechnet zwei ausgesprochen ehrgeizige Formationen getan haben. Aber das Resultat gab ihnen recht. Ihr mit E-Piano und Kontrabass begleitetes Jazz-Medley war der Höhepunkt des fast dreistündigen Abends in der Eventhalle der Messe Basel. Es führte von legendären Melodien von Dave Brubeck – deshalb der Titel „Nimm 5“ – bis zu den durch den Blue-Note-Filter getriebenen Fasnachtsmärschen des vor zehn Jahren verstorbenen Jazzmusikers George Gruntz. Das war der Schluss eines Abends, der sich über lange Strecken dahinschleppte. Und der mit einem rührenden und schön eingerichteten Auftritt der jungen und älteren Mitglieder der Fasnachtsclique Schnooggekerzli eigentlich so vielversprechend begonnen hatte.

Mehrere Cliquen schienen Mühe gehabt zu haben, das verbindende Motto „legendär“ stimmig und originell umzusetzen - Ausnahmen wie die Alte Glaibasler mit der durchgewirbelten Rückschau auf die 100 Jahre ihres Bestehens oder dem vom Central Club Basel schön getrommelten und noch schöner präsentierten Trommelmarsch Ysebähnli bestätigen die Regel.