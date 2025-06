Basel: Nicht alles ist tatsächlich ein Notfall

Gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe

Das gemeinsame Arbeiten auf Augenhöhe in den gemischten Teams gefällt Svenja Koller. „In der Schweiz trägt man eine höhere Verantwortung als im Deutschen“, ergänzt Malte Probst, der beide Systeme nun kennt. Zwar habe sich zuletzt einiges in Deutschland geändert, aber ein Herzinfarkt bleibt ein Notarzteinsatz. „In der Schweiz müssen wir entscheiden, ob wir Aspirin geben.“ Wegen des notwendigen Personenbeförderungsscheins ist der Beruf in der Schweiz erst ab 21 Jahren möglich. „Man hat hier etwas mehr Lebenserfahrung, steht stabiler im Leben“, sagt Koller. Und auch Probst bestätigt es: „Ich habe das damals unterschätzt“.

Auf beiden Seiten des Rheins beklagen die Rettungsdienste zunehmende Einsätze, die keine Notfälle sind. „Notfall ist ein individuelles Verständnis. Die Notlage ist unterschiedlich auszulegen“, zeigt sich Svenja Koller verständnisvoll. „Manchmal hilft es schon, mit den Menschen zu reden, dann kommen sie sogar selbst auf Lösungsmöglichkeiten“, berichtet Malte Probst aus seiner bald zehnjährigen Erfahrung. „Generell versucht man immer, mit dem Patienten die beste Lösung zu finden.“ Was zugenommen habe, sei der teilweise rauere Ton gegenüber Rettungskräften.

Kollegen sind fast wie eine große Familie

Trotz der Herausforderungen: Svenja Koller würde sich wieder für den Beruf entscheiden. „Ich bin sehr zufrieden und ausgeglichen.“ Bewegende Einsätze gehören zum Job dazu. „Da ist es hilfreich, dass die Auszubildenden in den drei Jahren langsam an in den Beruf begleitet werden“, lobt Malte Probst das Ausbildungssystem. Zudem hat die Sanität Basel ein aktives „Peer-System“.