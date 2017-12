Basel. Der Nikolaus kommt am morgigen Mittwoch, 6. Dezember, von 11.30 bis 14 Uhr in die Merian-Gärten, Unter Brüglingen 1, in Basel. Neben kulinarischen Angeboten wie Wintersalat, Lebküchengewürz und Mandarinen in einem Menü gibt es laut der Christoph-Merian-Stiftung für Kinder, die einen Vers aufsagen, eine kleine Überraschung. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.villa-merian.ch.