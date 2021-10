Basel Noch zu viele Unfälle

Die Sensibilisierung der Nutzer soll darum weitergeführt werden. Programmgemäß gingen die geplanten Revisionsarbeiten an den Schleusen voran. In der Tendenz sei die Zahl der Unfälle in den Schleusen am Oberrhein sinkend, aber in diesem Jahr wurden in den Schleusen Kembs bis Straßburg trotzdem acht Zwischenfälle registriert, in einem Fall sogar mit einem Brand auf einem Gütermotorschiff in der großen Kammer Markolsheim.

Dort ereignete sich ein weiterer Vorfall am 18. September, als ein Schiff außer Kontrolle geriet und den Stoßbalken touchierte. Dieser musste ersetzt werden, was eine dreitägige Sperrung zur Folge hatte. Die endgültige Reparatur soll nächstes Jahr durchgeführt werden. Bis dahin gelte eine Geschwindigkeitsbeschränkung bei derEinfahrt in die Schleuse.