Basel: Novartis sieht sich auf Wachstumskurs

Keine Zukäufe nötig

Auch das Auslaufen von Patenten in den nächsten Jahren ist laut Narasimhan keine Gefahr für das Wachstumsziel von Novartis. „Schlüsselprodukte wie das Schuppenflechtemittel Cosentyx, dessen Patentschutz noch bis zum Ende des Jahrzehnts reicht, sowie zahlreiche weitere Produkte, die schon im Markt sind, ebenso wie Markteinführungen sollten dies ermöglichen“, sagte er. Auf Zukäufe sei Novartis bis dahin zum Erreichen der Ziele nicht angewiesen. Dennoch wolle Novartis auch weiterhin die Augen nach Zukäufen offen halten. Narasimhan wolle sich dabei vor allem im therapeutischen Kerngebiete von Novartis und auf Technologien konzentrieren, in denen Novartis führend ist oder es werden will.

Vas Narasimhan Foto: zVg/Novartis

Der Fokus liege dabei schwerpunktmäßig auf eher kleinere Zukäufe. Novartis werde aber auch weiterhin nach größeren Geschäften bis zehn Milliarden US-Dollar oder mehr Ausschau halten. Die Erfolgsbilanz für diese Deals sei aber „eher mager“, so Narasimhan weiter. Obwohl Novartis noch keine Prognosen für 2025 ausgegeben hat, erwartet Narasimhan auch im kommenden Jahr ein Umsatz- und Gewinnwachstum. In den kommenden Jahren soll sich das Wachstum dann voraussichtlich weiter beschleunigen. Die im dritten Quartal erstmals erreichte Kerngewinnmarge von 40 Prozent hält Narasimhan für ausreichend. „Höhere Margen werden in der Pharmabranche in der Regel nicht honoriert, da sie zulasten von Investitionen in Forschung, Entwicklung und Umsatzwachstum gehen“, so der Firmenchef weiter. Er würde daher eher nach Möglichkeiten suchen, in Forschung und Entwicklung zu investieren, oder die Markteinführung zu beschleunigen.