Basel: Novartis will weiter wachsen

An der diesjährigen Generalversammlung von Novartis betont Chef Vas Narasimhan, dass die Transformation des Pharmakonzerns den Weg für weiteres Wachstum geebnet habe. Wie die Zahlen für 2024 zeigten, habe sich der Wandel in ein fokussiertes Pharmaunternehmen ausgezahlt. Für 2025 liege nun das Hauptaugenmerk darauf, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, sagte Narasimhan am Freitag an der Veranstaltung. Dann könne Novartis auch weiterhin sowohl für die Patienten als auch für die Aktionäre erfolgreich sein. „Das erreichen wir, indem wir uns weiterhin auf unsere Strategie konzentrieren“, sagte er. Ein wichtiger Punkt dabei sei Konsistenz. Hierzu gehöre, dass Novartis sich auf vier therapeutische Kernbereiche und fünf wichtige Technologieplattformen konzentriere.