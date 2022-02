Basel Öffnen ja, aber uneinig beim Wie

Variante 2: Vorgehen in zwei Schritten

Für den Fall, dass die epidemiologische Lage am Tag vor der Entscheidung noch zu unsicher ist, sieht der Bundesrat ein schrittweises Vorgehen vor. In der zweiten Variante soll ab dem 17. Februar zunächst die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen sowie Freizeit- und Kulturbetriebe aufgehoben werden – mit Sitzpflicht in Restaurants. Daneben soll es keine Einschränkungen bei privaten Treffen und keine Bewilligungspflicht für Großveranstaltungen im Freien mehr geben.

Zudem soll die 2G-plus-Regel, die in der Schweiz etwa noch in Discos, Hallenbädern, bei intensiven Sportaktivitäten oder Blasmusik gilt, in eine 2G-Regel umgewandelt werden. Erst in einem zweiten Schritt würden die restlichen Schutzmaßnahmen aufgehoben werden: die Maskenpflicht, die 2G-Regel und die Bewilligungspflicht für Großveranstaltungen in Innenräumen. Damit würde auch die Covid-19-Verordnung zur besonderen Lage aufgehoben werden.

Was Baselland sagt

In einer Stellungnahme der Baselbieter Regierung vom Dienstag, die an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gerichtet ist, zeigt sie sich grundsätzlich mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Variante 1 einverstanden. Allerdings sollen gewisse Maßnahmen wie das wiederholte Testen bestehen bleiben, um besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen zu schützen.

Auch fordert Baselland den Bundesrat auf, eine Übergangsfrist zwischen Entscheidung und Inkraftsetzung zu setzen. Den vom Bundesrat vorgeschlagenen Termin vom 17. Februar hält die Regierung für verfrüht und spricht sich für eine Inkraftsetzung zum 26. Februar aus.

Wie es weiter heißt, wünscht sich der Kanton Baselland, dass die derzeitige Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in eine Empfehlung umgewandelt wird. Auch für das Einkaufen soll nur noch eine Maskenempfehlung bestehen.

Was Basel-Stadt sagt

Anders als Baselland will der Stadtkanton eine schrittweise Lockerung der Maßnahmen. Eine Aufhebung sämtlicher Maßnahmen sei zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der hohen Belastung in den Krankenhäusern zu riskant, schreibt die Basler Regierung in ihrer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme. Es sei angezeigt, schrittweise vorzugehen, um das Risiko eines erneuten Anstiegs an Infektionen zu vermindern.