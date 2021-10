Basel Ohne Maske rein ins Vergnügen

Dort ging es traditionell in die Höhe, je nach Fahrgeschäft statisch oder mit weiteren Drehungen in der horizontalen oder vertikalen Achse. Ob „Enterprise“, „Phönix“, „Der Burner“ oder die klassischen Autoscooter, die freien Plätze waren schnell vergeben.

Kasernenareal

Nicht ganz so viele „abgehobene“ Fahrgeschäfte erwarten die Besucher auf dem Kasernenareal. Dafür lädt das „Crazy Hotel“ ein, über vier Stockwerke so manche Kuriosität zu entdecken oder vom Balkon des obersten Geschosses einen Blick über das bunte Kasernenareal zu werfen. Oder lieber gruseln in „Cape Fear“? Auf zwei Ebenen geht es durch die Geisterbahn, worin so manche menschliche Schreckgestalt auf furchtlose Besucher wartet.

Draußen sind neben den Einlasskontrolleuren auch Polizisten allgegenwärtig. Dabei sind die Basler Ordnungshüter traditionell in Begleitung von deutschen und französischen Kollegen, um bei Bedarf trinational helfen zu können, wenn beispielsweise ein Kind verloren gehen sollte.

Petersplatz

Auf der anderen Seite des Rheins geht es verkehrsberuhigt am Unispital vorbei. Der Petersgraben ist gesperrt, was bei der Menge an Menschen auf der Straße auch eine gute Lösung darstellt. Am und um den Petersplatz warten unzählige Marktstände mit allerlei Jahrmarktwaren. Von Anisbrötchen über „heißi Marroni“ bis hin zur Zuckerwatte reicht erneut das kulinarische Spektrum.

Ein besonderes Angebot stellen am Petersplatz und am „Hääfelimäärt“ die Vorführungen des „Handwerkerdörflis“ dar. Visitenkarten im Prägedruck, die Herstellung von Kräuterrezepturen, Drechselarbeiten und Töpfern sind nur ein Auszug der Darbietungen, die zwischen 13 und 18 Uhr zweistündlich beginnen.

Die Stimmung ist entspannt. Einzig auf dem Petersplatz-Gelände wird mittels Schildern empfohlen, eine Maske zu tragen. Allerdings nahmen bei schönstem Wetter am Samstag nur die wenigsten Besucher diesen Hinweis ernst.

FOTOGALERIEWeitere Fotos unter www.dieoberbadische.de