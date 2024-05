Die Basler Regierung unterstützt einen parlamentarischen Vorstoß zur Gleichbehandlung von Ehegatten und Konkubinatspaaren, also Paaren in einer eheähnlichen Gemeinschaft, bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Sie schätzt die damit verbundenen jährlichen Steuerausfälle auf 700 000 Franken, wie aus der am Freitag veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht.