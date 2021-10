Basel Oktopus lebt in neuer Umgebung

Diese Fähigkeit muss auch bei der Haltung in Menschenobhut berücksichtigt werden. Es braucht unbedingt einen „krakensicheren“ Beckenrand. Beim Verlassen des Aquariums könnte sich das Tier in eine aussichtslose Situation an Land manövrieren oder gar ein anderes Becken im Vivarium aufsuchen. Überhänge am Beckenrand und Kunstrasenteppich sollen das verhindern. Auch müssen alle Wasserrohre gesichert sein, denn Krakenkörper sind gut verformbar und passen in enge Spalten und Schlitze.

Krakenlarven halten das Ökosystem stabil

Kraken leben in der Natur maximal vier Jahre. Je nach ihrem Alter beim Einzug ins Vivarium ist die Lebensdauer der Kraken auch hier recht kurz. Dies liegt an ihrer sogenannten semelparen Fortpflanzungsweise. Das bedeutet, Kraken vermehren sich nur ein einziges Mal und sterben danach. Das Männchen stirbt kurz nach der Paarung. Das Weibchen investiert alles in ihr Gelege, das bis zu einer halben Million Eier umfassen kann. Am Ende der Inkubationszeit, je nach Wassertemperatur nach 35 bis 60 Tagen, stirbt das Weibchen völlig entkräftet.

Die etwa zwei Millimeter kleinen geschlüpften Larven dienen als Nahrungsgrundlage für viele planktonfressende Fische. Um die Population der Kraken stabil zu halten, reicht es, wenn zwei dieser Larven überleben und die Geschlechtsreife erreichen. Die Bestände des Gewöhnlichen Kraken im Mittelmeer und im westlichen, temperierten Atlantik gelten als stabil, so dass die International Union for Conservation of Nature (IUCN) diese Art als nicht gefährdet einstuft.