Basel Opfer mit den Füßen traktiert

Basel (sda). Bei einer Schlägerei am Barfüßerplatz in Basel hat ein 29-jähriger Mann am vergangenen Wochenende erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten. Die Rettungskräfte brachten ihn in die Notaufnahme.

Zugetragen hat sich die Auseinandersetzung aus noch unbekannten Gründen bereits in der Nacht auf Sonntag vor der „Rio“-Bar, wie die Basler Staatsanwaltschaft gestern mitteilte. Nach einem Streit habe ein von fünf Personen begleiteter Mann das Opfer angegriffen und niedergeschlagen. Der Angreifer und seine Kollegen versetzten dem am Boden liegenden 29-Jährigen zudem Fußtritte und schleuderten Stühle der Bar gegen die Begleiter des Opfers. Danach ergriffen die Täter die Flucht. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.