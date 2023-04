Basel Ozonwert an Peripherie besonders hoch

Normalerweise sind die Ozonwerte an der Peripherie verkehrsreicher Gegenden besonders hoch. Das war der Mitteilung des Lufthygieneamts zufolge auch im Sommer 2022 so. An der Station wurde der Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft während 385 Stunden überschritten. Laut Luftreinhalte-Verordnung des Bundes dürfte dieser Wert nur während einer Stunde im Jahr überschritten werden.

Neu misst das Amt die Ozonwerte auch an verkehrsreichen Orten, wie an der Basler Feldbergstraße. Diese Orte wiesen laut Mitteilung früher weniger hohe Werte auf, weil Ozon durch Stickstoffmonoxid aus Auto-Abgasen abgebaut wird. Weil die Abgasbelastung aber abnimmt, können die Ozonwerte an diesen Orten ansteigen. So wurde der Ozongrenzwert an der Feldbergstraße im Jahr 2022 während zehn Stunden überschritten.