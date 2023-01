Basel Pandemie verhindert Vorstellungen

Von Peter erwähnte in diesem Zusammenhang die vom Bundesamt für Kultur in Auftrag gegebene Studie zu Kulturbesuchen nach Corona durch die Agentur L’Oeil du Public. Sie geht davon aus, dass 31 Prozent der Kulturkonsumenten weniger Veranstaltungen besuchen würden.

Finanziell konnte das Theater Basel seine Rechnung mit einer schwarzen Null abschließen. Dazu war allerdings die Auflösung von Rücklagen in der Höhe von knapp zwei Millionen Franken nötig. Als erfreulich gewertet wird, dass die Sponsoring- und Mäzenaten-Erträge um 400 000 Franken auf knapp zwei Millionen Franken anstiegen. Sorgen bereiten auf der anderen Seite die stark ansteigenden Energiekosten – von Peter sprach von plus 500 000 Franken in der laufenden Spielzeit.

Negativ auf der Einnahmeseite schlägt auch die steigende Anzahl junger Theaterbesucher zu Buche. Diese konnten von starken Verbilligungen profitieren, was rund 25 000 Mal in Anspruch genommen worden sei.

Bei den Auslastungszahlen der Spielzeit 2021/2022 gab es Überraschungen: Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 96,7 Prozent lag die Minimal Music-Oper „Einstein on the Beach“ von Philipp Glass und Robert Wilson zusammen mit Mozarts „Zauberflöte“ an der Spitze der Publikumsgunst. Im Schauspiel lockten Dürrenmatts „Die Physiker“ mit 88,5 Prozent Auslastung die meisten Menschen ins Theater.