Basel Pandemie wirksam bekämpfen

Von Michael Werndorff

Basel. Nach den laborbestätigten Fällen hätten zuletzt auch die Hospitalisationen wieder stark zugenommen. Die Zahl der Neuinfektionen sei in den vergangenen Tagen zwar etwas weniger stark gestiegen als in den Wochen zuvor, doch die gegenwärtige epidemiologische Lage sei besorgniserregend, schreibt der Kanton in seiner Stellungnahme an den Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset. „Maßnahmen müssen ergriffen werden, bevor die Klinikkapazitäten erschöpft sind“, heißt es in dem Brief.