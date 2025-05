Basel: Parade, Partys und Konzerte locken die ESC-Fans nach Basel

Eurovision Street und Boulevard

Der Boulevard führt vom Bahnhof Basel SBB bis zum Badischen Bahnhof. Diese Flaniermeile verbindet mehrere Schauplätze des ESC-Begleitprogramms miteinander. Dazu gehört auch eine „Riviera“ entlang des Kleinbasler Rheinufers.

Die Ausgehmeile Steinenvorstadt wird zudem zur „Eurovision Street“ mit Straßenmusik und Dekorationen. Gleich in der Nähe, beim Theater Basel, lädt ein großes Freiluft-Wohnzimmer zum kostenlosen Teetrinken ein. Gleich gegenüber der St. Jakobshalle verfolgen ESC-Fans am 17. Mai in der Arena Plus das Finale auf Großbildschirmen mit. Im Fußballstadion Joggeli werden rund 36 000 Personen erwartet. Neben der Live-Übertragung gibt es eine Show mit DJ Antoine sowie mit den ehemaligen ESC-Acts Kate Ryan, Baby Lasagna, Luca Hänni und Anna Rossinelli.

Konferenz über Gerechtigkeit in der Musik

Eine intellektuelle Annäherung an den ESC wird an der „Eurovisions International Confererence“ am 13. und 14. Mai in der Universität Basel ermöglicht. Sie widmet sich dem Thema Gerechtigkeit in der Musik. So etwa, wie Geopolitik und kulturelle Vorurteile die Wertungsmechanismen beeinflussen. Oder auch zur Frage, wer in der Musikindustrie gehört wird und wer im Schatten bleibt. Die Konferenz will aber kein „Vortragsmarathon mit elitärer Fachsprache“ sein, wie die Veranstalter schreiben, und soll allen offenstehen.