Basel: Patientenzufriedenheit ist Thema

Im Rahmen seiner Ausführungen bezeichnete Engelberger die interkantonale Zusammenarbeit unter anderem mit seinem Baselbieter Amtskollegen Thomi Jourdan (EVP) als „intensiv“. Bei Nachfragen wies er darauf hin, dass die Kantone hier schon weiter gewesen seien, als dies jetzt der Fall ist.

Dass es in der Beziehung der beiden Kantone gegenwärtig an verschiedenen Stellen harzt, ist kein Geheimnis. Das beginnt bei der Steuerung der Ärztezulassung, die in Basel-Stadt bereits beschlossen ist, in Baselland aber noch eine Referendumsabstimmung überwinden muss.