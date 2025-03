Basel: Pendler müssen sich gedulden

Die SBB haben in Grellingen das Verkehrskonzept für die fünfmonatige Bahn-Totalsperre ab Ende April im Baselbieter Laufental präsentiert. Neben Ersatzbuslinien haben sie auch Maßnahmen zur Entlastung der Straße aufgezeigt. Dazu gehören Fahrgemeinschaften, Aktionen bei Velohändlern und ein Co-Working-Space in Laufen. Letzterer ist bereits seit November 2024 offen und bietet 20 Arbeitsplätze als Alternative zum Pendeln und Homeoffice. Bei den sogenannten Hitch-Hike-Fahrgemeinschaften werden über eine Plattform Treffpunkte zum Ein- und Aussteigen organisiert, wie es in einer Mitteilung heißt. Wer während der Totalsperre zur Arbeit fährt, erhält zudem Vergünstigungen von mindestens 20 Prozent auf E-Bikes in lokalen Läden. Rabatt gibt es auch auf die Tageskarten der Park+Ride-Anlagen im Laufental.