Basel Per Velo die Regio entdecken

Nicht zugelassen sind Elektroroller, E-Scooter, Segways oder Hoverboards. Die Organisatoren empfehlen, einen Helm zu tragen. Skater sollten mit Schutzausrüstung unterwegs sein, und aus Sicherheitsgründen herrscht Einbahnverkehr: Auf den beiden westlichen Schlaufen im Gegenuhrzeigersinn, auf der östlichen Schlaufe im Uhrzeigersinn.

Die Menschen in Bewegung zu bringen, das stand von Beginn an ganz obenan. Und so ist es natürlich auch weiterhin. Aber mehr noch: „Der Anlass bietet die Möglichkeit, die Regio kennenzulernen und das Selbstverständnis der offene Grenzen zu fördern“, betonte Friesecke. Für Teilnehmer von außerhalb sei das jedes Mal ein Aha-Erlebnis.

Finanzielle Sorgen

Mit im Boot ist auch wieder der Kanton Basel-Stadt. Thomas Graf, Projektleiter Mobilitätsstrategie, erklärte, dass der Slow-Up ein niederschwelliges Angebot darstelle, nachhaltige Mobilität für Jung und Alt zu fördern. Zudem trage der Anlass dazu bei, das gesetzliche Ziel nachhaltiger Mobilität umzusetzen. Zudem begrüße der Kanton grenzüberschreitende Angebote, machte Graf deutlich. „Die Veranstaltung bietet sich an, um mit unseren Nachbarn in Kontakt zu treten.“

Derweil treibt die finanzielle Situation die slowUp-Macher um: Trotz Unterstützung aus der öffentlichen Hand und der Sponsoren, sei der Anlass nur noch finanzierbar, wenn die Teilnehmer eine Vignette kaufen, betonte Co-Geschäftsführer Jean Frey. „Wir können nur noch mit Vignette überleben. Die Sicherheitskosten sind massiv gestiegen.“ Diese kostet fünf Franken beziehungsweise Euro und ist an insgesamt 14 verschiedenen Verkaufsstellen entlang der Strecke erhältlich. Die Vignetten sind dieses Jahr Kontrollbänder, die am Handgelenk getragen werden sollen. Es werde erwartet, dass alle Teilnehmer eine Vignette erwerben, sprach Hilti von einem sanften Zwang.

Sperrzeiten

Da die Streckensicherung am Morgen auf- und am Abend wieder abgebaut werden muss, gelten folgende Sperrzeiten für den motorisierten Verkehr: Ab 8 Uhr in Basel und ab 9 Uhr auf der restlichen Strecke. Am Abend ist mit Sperrungen bis 18 Uhr zu rechnen. Der slowUp dauert von 10 bis 17 Uhr. Infos unter www.slowUp.ch.