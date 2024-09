Basel: Per Velo die Region entdecken

Die Menschen in Bewegung zu bringen, das stand von Beginn an ganz obenan. Und so ist es natürlich auch weiterhin. Aber mehr noch: Der Anlass bietet die Möglichkeit, die Regio kennenzulernen und das Selbstverständnis der offenen Grenzen zu fördern.

Weitere Informationen sowie die detaillierte Strecke finden Interessierte im Internet unter www.basel-dreiland.ch.