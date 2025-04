Basel: Pharmabranche kann vorerst aufatmen

Sollten die Zölle auch auf die Pharmaindustrie ausgeweitet werden, würde das BIP-Wachstum der Schweiz kommendes Jahr zum Erliegen kommen, ist Maurer überzeugt. Denn mehr als die Hälfte der Schweizer Exporte stammen aus der Pharmaindustrie. Und rund ein Viertel der Ausfuhren gehen in die USA.

„Die Drohkulisse wird wahrscheinlich bewusst unklar gelassen – Trump kann man nicht prognostizieren“, sagt Maurer. Und: „Trump 2 ist anders als Trump 1.“ Zölle hätten in seiner zweiten Amtszeit einen deutlich höheren Stellenwert. Zur Not auch zu Lasten der US-Wirtschaft. Maurers Resümee ist klar: „Es geht um Machtpolitik.“ Der Ökonom verweist nicht zuletzt auf den Umstand, dass kleine Länder deutlich schlechter wegkommen. „Das ist ein Power-Play gegen Schwächere“, sagt er. „Die kommenden Monate werden entscheidend sein, zu welchem Ergebnis das Tit-for-Tat-Game führen wird.“

Anders als die Pharmabranche profitieren Chemieunternehmen nicht von einer Ausnahme: Der Spezialchemiekonzern Clariant zeigt sich in einer ersten Stellungnahme gleichwohl relativ gelassen. Mit rund 90 Prozent lokaler Rohstoffbeschaffung für den Konzern und rund 60 Prozent lokalem Angebot für US-Kunden sei Clariant gut positioniert, wie das Unternehmen darlegt. Und Clariant habe in der Vergangenheit gezeigt, dass man in der Lage sei, Preiserhöhung dank dem Spezialchemie-Portfolio weiterzugeben.

Der Umsatzanteil von Clariant in den USA liege bei rund 16 Prozent, so der Sprecher weiter. Von den Zöllen der Trump-Regierung könnten rund zwölf Prozent des Konzernumsatzes oder 490 Millionen Franken potenziell betroffen sein. Importauswirkungen orte man vor allem bei Care Chemicals und bei den Exporten in der Sparte Katalysatoren. Letztere produziert der Konzern in Deutschland, Italien und in China.