Basel Pharmabranche schlägt Alarm

Die Zahlen verdeutlichten, dass die Wettbewerbsfähigkeit und Stärke des Schweizer Pharma- und Forschungsstandortes maßgeblich mit der Teilnahme am EU-Binnenmarkt verknüpft sei, heißt es weiter in dem offenen Brief, der auf der Homepage von Interpharma abrufbar ist. Von der hohen Wettbewerbsfähigkeit profitiere die Schweizer Wirtschaft insgesamt, da die Pharma-Industrie direkt und indirekt 254 000 Menschen in der Schweiz beschäftige und 9,2 Prozent des Bruttoinlandproduktes erwirtschafte.

Der Dachverband der Pharma-Industrie ruft den Bundesrat dazu auf, die Beziehungen der Schweiz zur EU schnell auf ein stabiles und rechtssicheres Fundament zu stellen und damit die Erosion des bilateralen Weges zu verhindern.

Absicherungen in drei Bereichen

Es seien nun Absicherungen in drei Bereichen notwendig: die gleichberechtigte Teilnahme am EU-Binnenmarkt, der Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften sowie die Zusicherung einer engen Zusammenarbeit in der Forschung.

Die Schweiz dürfe künftig nicht zum Drittstaat in den prestigeträchtigen und gut dotierten Forschungsprogrammen der EU herabgestuft werden. Die Schweiz müsse mit einer umsichtigen Strategie ihren Pharma- und Forschungsstandort weiter nachhaltig stärken.