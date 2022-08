Basel Pharmainnovationen bleiben bei Novartis

Das Geschäft mit diesen Medikamenten gilt laut Branchenkennern sowieso als schwierig. Immerhin sollte sich der hart umkämpfte US-Markt nun voraussichtlich wieder etwas stabilisieren. Dank der Lancierung neuer Produkte werde es wieder aufwärtsgehen, laut der Tenor.

Was die Zahlen anbelangt, so setzte Sandoz im vergangenen Jahr 9,6 Milliarden US-Dollar um und damit knapp einen Fünftel des gesamten Novartis-Umsatzes. Die Sparte ist in mehr als 100 Märkten weltweit tätig. Der bisherige Chef Richard Saynor soll auch das künftige Unternehmen leiten. Laut verschiedenen Analysten dürfte sich der Wert der neuen Sandoz auf um die 20 Milliarden Franken belaufen. Das Unternehmen ist somit – wie bereits bei Alcon geschehen – ein Kandidat für den Leitindex SMI.

Keine Restrukturierungen geplant

Derzeit sei auf Seite Sandoz als Folge der Abspaltung nicht mit Restrukturierungen oder Entlassungen zu rechnen. Im Gegenteil: „Wir bauen im Moment die notwendigen Funktionen für eine eigenständige Firma auf“, erklärt der Novartis-Chef. Was später geschehe, liege dann in der Verantwortung des Sandoz-Managements.

Für Gesprächsstoff sorgt in Börsenkreisen derweil der Zeitpunkt der geplanten Abspaltung, soll diese doch erst in der zweiten Hälfte 2023 vollzogen werden. Einmal mehr seien die Aktionäre von Novartis zum Warten verdammt, heißt es. Sie spielen damit darauf an, dass der Kurs der Aktie seit längerem vor sich hin dümpelt. So kosten die Papiere auch am Donnerstagmittag – kaum verändert – knapp 81 Franken.