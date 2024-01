Basel: Pharmariese ist weiter auf Wachstumskurs

Im gesamten Geschäftsjahr 2023 setzte Novartis 45,4 Milliarden Franken um (plus acht Prozent). Zu konstanten Wechselkursen gab es ein Plus von zehn Prozent. Damit erreicht das Unternehmen das vom Management in Aussicht gestellt Nettowachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Unter dem Strich verblieb ein Jahresgewinn von 8,6 Milliarden nach gut sechs Milliarden im Vorjahr. Die Aktionäre erhalten eine auf 3,30 von 3,20 Franken erhöhte Dividende.

Im laufenden Jahr strebt die Novartis-Führung zu konstanten Wechselkursen erneut Wachstum an. So soll der Umsatz auf Konzernebene im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Für den operativen Kerngewinn wird eine Zunahmen im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Gleichzeitig passte Novartis die Mittelfristziele einmal mehr an. Neu ist dabei der verlängerte Zeithorizont. Ursprünglich galt die Prognose für den Zeitraum 2023 bis 2027. In der neuen Prognose geht der Konzern nun davon aus, von 2023 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches Nettoumsatzwachstum von fünf Prozent zu erreichen. Die operative Kerngewinnmarge soll im Jahr 2027 etwa 40 Prozent plus betragen.

Zum Vergleich: im Geschäftsjahr 2023 hat der Konzern die operative Kerngewinnmarge um 0,9 Prozentpunkte auf 36 Prozent gesteigert. Um das Rendite-Ziel zu erreichen, werde man auch weiterhin diszipliniert bei der Kapitalzuweisung und aktionärsorientiert sein.

Ein beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur sollen zudem für anhaltende Flexibilität sorgen.