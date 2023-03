Basel Pharmariese mit neuer Spitze

Mit Blick nach vorne und seine eigenen Ziele in der neuen Rolle betont Schinecker, dass Roche auch in Zukunft voll auf Innovation setzen werde, um die Gesundheit von Menschen weltweit zu verbessern. Um dies zu erreichen, brauche man motivierte Mitarbeiter. Gleichzeitig macht der neue Konzernlenker klar, dass die Zukunft von Herausforderungen geprägt sei. So durchlaufe die Welt einen enormen technologischen Wandel. „Hier gibt es teils paradoxe Situationen: Während ganze Gesundheitssysteme noch überwiegend per Fax kommunizieren, erforscht man zur gleichen Zeit, wie man mit künstlicher Intelligenz diagnostische Tests und Medikamente noch gezielter, noch wirksamer und noch schneller für Patienten entwickeln kann“, sagte der Manager. Diesen technologischen Wandel könne und werde Roche entscheidend mitgestalten. Neben den Änderungen an der Konzernspitze haben die Aktionäre noch neu Akiko Iwasaki und Nestlé-Chef Mark Schneider für die Amtsdauer von einem Jahr als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt.

Dividende steigt

Insgesamt waren 574 Anteilseigner anwesend, die 75,94 Prozent des Aktienkapitals vertraten. Diese genehmigten auch die Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung und des VRP sowie die künftigen Vergütungen der Konzernleitung und des Verwaltungsrats. Der Dividendenerhöhung auf 9,50 Franken stimmten die Aktionäre ebenfalls zu.