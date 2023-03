Basel Pharmariese sieht sich gut aufgestellt

Der Pharma-Riese Roche will dieses Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren: „Wir erhöhen unsere Ausgaben im niedrigen einstelligen Prozentbereich auf knapp 15 Milliarden Franken“, sagte der neue Roche-Chef Thomas Schinecker. Für 2023 werde es zudem „sicher nicht“ zu einem Stellenabbau kommen, so Schinecker in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Titeln. Es würden gar Stellen aufgebaut. „Wir werden uns im digitalen Bereich weiter verstärken. Und in der Forschung suchen wir immer nach den weltweit besten Talenten.“