Basel Pionier der Videokunst

Augenscheinlich wird diese Pionierrolle als „Godfather of Music Clips“ (Museum of Modern Arts, Los Angeles) in der Arbeit „Looking for Mushrooms“. Conner unterlegte das psychedelisch anmutende Sample von Filmschnipseln aus den Jahren 1959 bis 1967 mit dem ebenso psychedelisch anmutenden Song „Tomorrow Never Knows“, mit dem die Beatles musikalisches Neuland betreten hatten.

In diesem und in allen weiteren Filmarbeiten offenbart Conner ein hohes Maß an Musikalität – auch wenn statt Musik, wie beim subversiven gesellschaftspolitischen „Report“ zum Kennedy-Mord, mal die Stimme eines Radioreporters den Soundtrack ausmacht.