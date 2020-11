Basel „Playblack“ in der Kaserne

„If you’re thinking about being my Baby, it don’t matter if you’re black or white“, sang der King of Pop Michael Jackson in dem über fünf Millionen Mal verkauften Hit. „Black or White“ ist eine audio-visuelle Symbiose zwischen weißen Rockgitarrenriffs und schwarzem Gangsta-Rap, so die Ankündigung.

Joana Tischkau studierte Tanz und Schauspiel. „Ihre künstlerische Praxis ist ein hybrides Durcheinander, welches die Schriften von bell hooks auf beatboxing treffen lässt, in der ein Fitness-Workout aus weißem Bewegungsmaterial entsteht und Roberto Blanco als König schwarzer deutscher Unterhaltungskunst gehuldigt wird“, schreiben die Veranstalter. „Playblack“ ist ihre Master Abschlussinszenierung.