Basel Poitier, Poesie, Poppiges in Pastell

„Wir wollen zeigen, dass das südkoreanische Kino für einen Mix aus verschiedenen Genres steht“, sagt Schneider. Das moderne asiatische Kino sei „farbig, schnell, dicht“. Regisseure wie Park Chan-wook, dessen von Pastellfarben geprägte und visuell überwältigende Romanze „I’m a Cyborg, but that’s OK“ (2006) gezeigt wird, würden in ihren Werken Sinn für das Absurde, aber immer wieder auch ein Faible für Poetisches unter Beweis stellen.

Mit „In Front of Your Face“ und „The Novelist’s Film“ von 2021 respektive 2022 zeigt das Stadtkino auch als Schweizer Premiere zwei Filme von Hong Sang-soo. Laut Schneider ist der Filmemacher, was sein Arbeitspensum betrifft, „der Rainer Werner Fassbinder Südkoreas“. Wie der früh verstorbene deutsche Filmemacher dreht Hong Sang-soo mitunter zwei oder drei Filme pro Jahr. 2021 erhielt er bei der Berlinale den Drehbuchpreis für sein Skript zu „Introduction“. Seine intellektuell herausfordernden Werke um Themen wie die Angst vor dem Tod oder beruflichem Misserfolg werden in Europa teilweise stärker gefeiert als in seiner Heimat.

Rege Resonanz auf Animes

Mit der Südkorea-Reihe hofft das Stadtkino-Team auch darauf, das überwiegend junge Publikum der Anime-Reihe im November/Dezember mit ins neue Jahr zu nehmen. „Bei der Anime-Reihe hatten wir durchschnittlich 46 Besucher pro Vorstellung“, sagt Schneider. Auch das übrige Programm sei in der Adventszeit und auch zwischen Weihnachten und Silvester sehr gut angenommen worden. Bei David Leans knapp vierstündigem Epos „Lawrence of Arabia“ (1962) war die Vorstellung am 30. Dezember nahezu ausverkauft. Selbst bei der Abendvorstellung an Silvester mit David Leans „Summertime“ (1955) waren laut Schneider 70 der 99 Plätze im Stadtkino besetzt. „Das zeigt, dass das große Kino noch immer funktioniert“, sagt er.

Poitier als Pionier

In eine andere Richtung als der Südkorea-Schwerpunkt gehen die beiden übrigen Filmreihen zum Jahresauftakt. Mit Sidney Poitier steht ein Schauspieler im Fokus, der sich als erster afroamerikanischer Darsteller in Hollywood durchsetzen konnte. Der im Jahr 2022 verstorbene Poitier wurde für die Komödie „Lilies of the Field“ (1963) auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung als erster afroamerikanischer Schauspieler mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Poitier wurde mit diesem wie mit weiteren Filmen, etwa dem Thriller „In the Heat of the Night“ (1967), zum Vorreiter für afroamerikanische Darsteller und Regisseure wie Samuel L. Jackson, Denzel Washington oder Spike Lee. „Aus heutiger Sicht wird in seinen Filmen deutlich, dass Poitier einem klaren Bild entsprechen musste, um sich in Hollywood durchsetzen zu können“, legt Schneider dar. So verkörperte Poitier oftmals den „würdevollen, korrekten, anständigen und gebildeten Schwarzen“, sagt der künstlerische Direktor des Stadtkinos. Was heutzutage schon wieder klischeehaft wirken kann, war damals in Hollywood neu und ein klarer Fortschritt im Vergleich zu den pflichtbewussten Dienstmädchen und Sklaven, wie sie etwa Hattie McDaniel in ihrer Oscar-gekrönten Nebenrolle in „Gone With the Wind“ (1939) zu spielen hatte.

Neben Filmen mit Poitier läuft auch Spike Lees „Blackklansman“ (2019), eine beißende Auseinandersetzung mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Filmreihe für Frankophile

An frankophile Zuschauer wendet sich die Filmreihe zu Marguerite Duras. Die französische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin, die mit dem Skript zu Alain Resnais’ Liebesdrama „Hiroshima, mon amour“ (1959) internationale Bekanntheit erlangte, wird nicht nur mit einer Filmreihe gewürdigt: Zu ihrem Leben und Werk gibt es neben einem Gespräch zu ihrem Schaffen mit der Übersetzerin Ilma Rakusa und dem Romanisten Robert Kopp (12. Januar) auch ein Filmgespräch mit dem Duras-Kenner und Regisseur Radu Jude (19. Januar). In Kooperation mit der Alliance Française de Bâle findet am 25. Januar eine französischsprachige Diskussion zum Werk von Marguerite Duras statt. Die Filmreihen im Stadtkino Basel, Klostergasse 5, laufen bis 15. Februar. Alle Filme werden im Original mit Untertiteln gezeigt. Näheres unter www.stadtkino.ch.