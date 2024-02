Basel: Polizei schnappt mutmaßlichen Geldkurier

Senior ist Opfer

Ein älterer Mann aus Brugg war von falschen Polizisten und Telefonbetrügern übers Ohr gehauen worden. Er übergab wiederholt Bargeld an die falschen Polizisten, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Die Anrufer hätten dem Rentner jeweils erzählt, er könne in einem Falschgeld-Fall behilflich sein.

Tochter alarmiert Polizei

Die Tochter des Opfers bemerkte am vergangenen Dienstnachmittag das Geschehen und informierte die Polizei. Sie beschrieb der Polizei einen schwarzen, wegfahrenden Mercedes. Die Polizei nahm die Fahndung auf und informierte auch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dreiviertel Stunden später melde eine Streife des BAZG, dass sie das gesuchte Fahrzeug mit einer Person in Riehen am Grenzübergang in der Kontrolle hätten, wie die Polizei berichtete.