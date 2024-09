Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Dienstag bei einer Kontrolle acht junge Fahrer von E-Scooters angezeigt und 29 Ordnungsbußen ausgestellt. Die Kontrolle wurde in der Engelgasse auf der Höhe des Kindergartens bei der Andreas Heusler-Straße zur Mittagszeit durchgeführt, wie die Kantonspolizei jetzt mitteilte. Im Visier waren vor allem Schüler mit E-Scooter. Fünf Personen seien angezeigt worden, da ihre E-Scooter technisch so manipuliert waren, dass sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit übertreffen konnten, heißt es. So habe der schnellste E-Scooter 57 km/h erreicht. Drei Jugendliche, darunter eine Elfjährige, besaßen zudem keinen gültigen Führerschein für ein Leichtmotorfahrrad. Insgesamt 16 Ordnungsbußen wurden wegen diverser Übertretungen ausgesprochen, darunter unerlaubtes Mitführen einer Person, Missachten des Fußgängerstreifens sowie Telefonieren während der Fahrt. Zudem wurden 13 Ordnungsbußen wegen Geschwindigkeitsübertretungen in der Tempo-30-Zone ausgestellt.