Basel: Probleme für Rheintaxis

Den Rheintaxis in Basel droht das Aus. Die vier Basler Taxiboot-Gesellschaften haben ihren Liegeplatz im Regioport an der Westquaistraße. Sie bieten Taxifahrten auf dem Rhein an, können aber auch für besondere Anlässe wie Rundfahrten, Firmenfeiern, Hochzeiten oder Bestattungen gebucht werden, ist den Webseiten zu entnehmen. So fährt die Firma „Rhytaxi“ zum Beispiel auch von Birsfelden bis nach Weil am Rhein-Märkt.