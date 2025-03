Basel: Produkte in Barber-Shops genügen Anforderungen nicht

Verbotene Duftstoffe eingesetzt

Gründe für die 17 Verkaufsverbote waren Grenzwertüberschreitungen oder der Einsatz verbotener Duftstoffe, wie das Kantonslabor im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne den Kantonen Aargau, Baselland, Bern und Solothurn mitteilte. Zudem fehlte bei 15 Produkten die Deklaration von Duftstoffen, Konservierungsmitteln oder weiterer Inhaltsstoffe. Auch fehlende Warnhinweise und abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdaten wurden beanstandet. Ein besonders krasser Fall einer fehlenden Deklaration stellten die Kontrolleure laut Mitteilung bei eine Bartfarbe mit der Aufschrift „Natural color lasting“ fest, bei der hohe Mengen Anilin gefunden wurden.

Zu viele Verbote wegen Grenzwertüberschreitungen

Beim größten Teil der kontrollierten Proben in Barber-Shops in den Kantonen Aargau, Baselland, Basel-Stadt, Bern und Solothurn handelte es sich um Produkte für die Pflege, das Styling sowie für die Reinigung der Bart- und Kopfhaare. Die Untersuchungsergebnisse der würden leider die Erfahrungen der vergangenen Jahre bestätigen, dass die Produkte in den Barber-Shops die rechtlichen Anforderungen nur ungenügend einhalten würden, heißt es. Der Anteil Verkaufsverbote wegen Grenzwertüberschreitungen sei mit 31 Prozent „viel zu hoch“.