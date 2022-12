Basel Prognose mit Licht und Schatten

Grundsätzlich habe sich das konjunkturelle Bild gegenüber der Herbstprognose (Oktober) allerdings nur wenig verändert, entsprechend sind auch die Prognosen unverändert. Auch wenn sie sich nicht darauf ausgewirkt hat – eine gewichtige Verbesserung gibt es: Das Risiko einer Energiemangellange und eines damit verbundenen Konjunkturabsturzes sei seit dem Herbst gesunken.

Schweizer Wirtschaft wird Rezession wohl abwenden

Der Tiefpunkt im Konjunkturverlauf dürfte im laufenden Winterhalbjahr erreicht sein. Für diesen Winter beziehungsweise das erste Halbjahr 2023 sei in einigen Ländern mit einer sinkenden gesamtwirtschaftlichen Produktion zu rechnen, so die KOF. Die Schweizer Wirtschaft werde sich dem nicht ganz entziehen können. Sie dürfte aber aufgrund ihrer Widerstandskraft eine Rezession zwar abwenden, doch das Produktionsniveau dürfte stagnieren.

Zum Anstieg der Arbeitslosigkeit

Die Auswirkungen daraus auf den Arbeitsmarkt hielten sich aber in Grenzen, so die KOF weiter. Aufgrund der konjunkturellen Eintrübung werde sich der Boom am Arbeitsmarkt zum Jahresende zwar abschwächen und der Beschäftigungsaufbau abflachen. Ein spürbarer Anstieg der Arbeitslosigkeit sei aber nicht zu erwarten.

Auch im Außenhandel erwartet die KOF keine länger anhaltende Schwäche. Die Exporte dürften sich im ersten Halbjahr 2023 wegen der schwachen internationalen Konjunktur allerdings nur flach entwickeln. Gleiches gelte für die Importe, heißt es. Mit dem prognostizierten Wiederaufschwung in Europa in der zweiten Jahreshälfte 2023 dürfte dann aber auch der Außenhandel wieder an Fahrt aufnehmen.