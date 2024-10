Basel: Raubüberfall bei Swisslos

Ein Raub hat sich am Dienstagvormittag um 11.30 Uhr, in der Geschäfts- und Verkaufsstelle von Swisslos an der Langen Gasse in Basel ereignet, teilt die Kriminalpolizei mit. Personen wurden keine verletzt. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Unbekannter die Geschäftsstelle betrat, sein Gesicht vermummte und sich direkt hinter den Tresen zur Kasse begab. Dabei stieß er die dort tätige Mitarbeiterin zu Boden, die sich zunächst gewehrt hatte. Danach stahl er Bargeld aus der Kasse und flüchtete aus dem Haus in Richtung Engelgasse.