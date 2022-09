Basel Reflexion über den Ausnahmezustand

Dabei hat das Projekt einen verbindenden Aspekt: Wer die Bilder betrachten will, muss die Grenze real überqueren. Und so sollen neue Perspektiven und Begegnungen entstehen, in einer Region, die bereits vielfältig vom Austausch über die Grenzen lebt.

Konzept

Eine Auswahl von zwölf Fotografien der geschlossenen Schweizer Grenzübergänge werden einen Monat lang aufgestellt. Die Bilder werden der Landesgrenze entlang ausgerichtet, wer auf die Fotografien blickt, blickt gleichzeitig in Richtung des Nachbarlandes. An den beiden Grenzübergängen markieren die Bilder die reale Grenzlinie. Was in der Wirklichkeit nicht immer sichtbar ist, soll durch die Kunstaktion wahrnehmbar werden.

„Wir Grenzbewohner des Basler Dreiländerecks sind es gewohnt, die Grenzen jederzeit zu überqueren. Auf der Suche nach einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dieser Situation bin ich mit der Kamera losgezogen und habe die abgesperrten Grenzen fotografiert, die für mich wie nichts anderes zum Symbol des helvetischen Ausnahmezustands geworden sind. Mein visuelles Interesse lag auch auf dem architektonischen Aspekt.“

Und er ergänzt: „Doch eins wird in allen Bildern deutlich: Die Schweiz war abgeriegelt und zwar gründlich! Meine Arbeit setzte sich mit der Skurrilität einer Situation auseinander, in der behelfsmäßige Barrieren ein Virus abhalten sollten, das sich schon längst in der Schweiz eingenistet hatte. Eine Situation, in der es auf einmal auch in Europa wieder eine Rolle spielte, welchen Pass man besitzt.“ ab 22. September