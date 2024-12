Basel: Regiobus zum Flughafen kann kommen

Bequem zum Flughafen

Die neue, 19 Kilometer lange Verbindung im trinationalen ÖPNV-Netz bietet Umstiegsmöglichkeiten in die Regio-S-Bahn in Lörrach, in die Rheintalbahn in Haltingen und in das französische Netz in Saint-Louis. Fluggäste kommen so auch bequem zum Flughafen. Der Bus fährt tagsüber stündlich, morgens und abends halbstündlich. Zudem wird Reisenden ermöglicht, die Monatsabonnements aus ihren Ursprungsländern auf der gesamten Strecke zu nutzen, ohne sich über Tarifzonen oder einen Umweg über die Schweiz sorgen zu müssen.

Für den Busbetrieb hat der Kreis einen Betrag von rund zwei Millionen Euro im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. Dem stehen Erträge in Höhe von knapp 600 000 Euro gegenüber, so dass für den Landkreis im Saldo ein Zuschussbedarf von 1,5 Millionen entsteht. Die Interreg-Kofinanzierung beläuft sich auf etwa 2,5 Millionen und die des Regiobus-Programms fast auf 1,3 Millionen, wie das Regierungspräsidium Freiburg im März erklärte.