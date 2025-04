Basel: Rekord bei Gemäldeauktion

Beim Auktionshaus „Artcurial Beurret Bailly Widmer“ in Basel war neben dem Werk von Cranach dem Älteren auch „La chasse aux grèbes“ von François Bocion (1828 bis 1890) unter dem Hammer. Es ist das teuerste jemals versteigerte Werk des Lausanner Künstlers, wie das Auktionshaus am Montag mitteilte. Am 2. und 3. April ließen mehrere telefonische Bieter den Preis steigen, bis ein Schweizer Privatmuseum Bocions Genfersee-Gemälde für mehr als 270 000 Franken erwarb.

Bei der Auktion fanden noch weitere Werke bekannter Künstler einen neuen Besitzer. Ein Bieter erwarb etwa „Paysage de Cagnes“ von Pierre-Auguste Renoir für mehr als 203 000 Franken. Die beiden Ansichten von Antibes von Paul Signac wurden für über 260 000 Franken versteigert.