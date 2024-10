Basel: Religiöse Partei will keinen ESC 2025 in Basel

Ein Fest für alle

Denn es gibt neben den neun Shows mit Publikum in der St. Jakobshalle im St. Jakob-Park auch eine „Arena Plus“, die ein Public Viewing für alle bietet. Zudem soll im Stadion Festivalatmosphäre herrschen mit Familienangeboten und Konzerten ehemaliger ESC-Stars. Während der Show wird die „Arena Plus“ über gegenseitige Liveschaltungen in die Hauptshow integriert, schreibt der Kanton Basel-Stadt in seiner Mitteilung.

EDU will ESC 2025 in Basel verhindern

Geht es aber nach der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) soll der ESC in Basel gar nicht stattfinden, denn die religiöse Partei will die Musik-Veranstaltung der Volksabstimmung stoppen. Mitte September hat man damit begonnen, Unterschriften für ein Referendum gegen den Anlass zu sammeln, schreibt die Basler Zeitung. Nötig sind 2000 Unterschriften, angestrebt werden laut Samuel Kullmann, Mitglied der Geschäftsleitung der EDU Schweiz, 2500. Mit Standaktionen und einem Versand von Unterschriftenbögen an die Basler Bevölkerung will die Partei weiterhin auf Stimmenfang gehen. Reto Baumgartner, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt beobachtet die Unterschriftensammlung für das Referendum mit einem wachsamen Auge. Trotz der breiten Unterstützung für den ESC in Basel müsse man das ernst nehmen.