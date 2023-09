Basel Rennen um vier Sitze

Im Alleingang tritt die SVP zu den Wahlen an. Anders als in vielen Kantonen verweigern die anderen bürgerlichen Parteien die Zusammenarbeit mit ihr. 2019 hatte die SVP nach deutlichen Stimmverlusten ihren Sitz im Nationalrat verloren. Die Partei ihrerseits verzichtet auf ein Bündnis mit der Vereinigung „Mass-voll“, die in Basel-Stadt mit einer Liste antritt.

Keine Überraschung in Baselland erwartet

Insgesamt treten 122 Basler zu den Nationalratswahlen an. Auf 32 Wahllisten sind 66 Männer und 56 Frauen aufgeführt. Als Quasi-Leerlauf gelten in Basel-Stadt die Ständeratswahlen. Die bürgerliche Allianz hat mit dem kantonalen Mitte-Präsidenten und Großrat Balz Herter zwar einen prominenten Kandidaten aufgestellt, gegen die bis weit ins bürgerliche Lager hinein geschätzte bisherige Eva Herzog (SP) steht er aber wie auch der SVP-Kandidat Pascal Messerli und ein Rechtsaußen-Querulant auf verlorenem Posten. Auch in Baselland werden es die bürgerlichen Parteien schwer haben, die prominente Bisherige Maya Graf von den Grünen zu verdrängen und den Ständeratssitz nach 16 Jahren unter SP und den Grünen wieder auf ihre Seite zu holen. Mit Landrat Sven Inäbnit von der FDP hat die bürgerliche Allianz des Baselbiets einen wenig aussichtsreichen Kandidaten ins Rennen geschickt.

Bei den Nationalratswahlen treten alle Amtsinhaber zur Wahl für die unverändert sieben Sitze des Kantons Basel-Landschaft an. Das sind Thomas de Courten und Sandra Sollberger von der bislang wählerstärksten Fraktion SVP, Eric Nussbaumer und Samira Marti von der SP, Daniele Schneeberger von der FDP, Elisabeth Schneider-Schneiter von der Mitte und Florence Brenzikofer von den Grünen.