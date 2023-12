Der Pegel „Basel-Rheinhalle“ ist am Freitagnachmittag auf unter 790 Zentimeter gesunken. Damit liegt er unter der Hochwassermarke IIb, wie der Pegelstandanzeige auf der Internetseite der Schweizerischen Rheinhäfen zu entnehmen war.

Dies bedeutet, dass der Rhein zwischen der Mittleren Brücke in Basel und Birsfelden nicht mehr für die Großschifffahrt gesperrt ist. Auch die kleinen Schiffe dürfen zwischen Basel und Rheinfelden wieder fahren. Die Fähren in Basel sind ebenfalls wieder in Betrieb.