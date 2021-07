Basel Riehen setzt auf Erdwärme

Eine zweite geothermische Anlage für den Ausbau der Fernwärmeversorgung in Riehen soll in naher Zukunft entstehen. Zudem sind in diesem Jahr Wartungs- und Reparaturarbeiten an der bestehenden Anlage geplant.

Die Geothermie bezeichnet die Nutzung der in der Erde gespeicherten Wärmeenergie – meist für Fernwärmesysteme. Dazu wird heißes Wasser aus dem Untergrund gefördert und dessen Wärme genutzt. Dieses Verfahren wird seit 26 Jahren in Riehen und schweizweit angewandt. Die WVR AG versorgt mithilfe von Erdwärme bisher rund 9000 Kunden, heißt es in einer Mitteilung.