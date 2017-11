Basel Roche baut Stellen ab

Kaiseraugst. Das Pharmaunternehmen Roche hat gestern „organisatorische Anpassungen“ am Produktionsstandort in Kaiseraugst angekündigt. Laut Mitteilung plant das Unternehmen, die Verpackungseinheit für etablierte, chemisch hergestellte Medikamente mit großen Produktionsvolumen größtenteils an andere Standorte zu verlagern. In Zukunft sollen die Produkte jeweils am Standort verpackt werden, an dem sie auch produziert werden.

Bei der Herstellung von Medikamenten chemischen Ursprungs wird sich der Standort Kaiseraugst laut Mitteilung von gestern zukünftig auf die Produktion und Markteinführung von neuen Medikamenten in kleineren Volumen konzentrieren. Diese Änderung betrifft voraussichtlich 235 Positionen über die kommenden Jahre. Die meisten Stellen werden ab dem Jahr 2019 betroffen sein.

Der Produktionsstandort Basel/Kaiseraugst bleibe aber dennoch einer der bedeutendsten weltweit. Die Mitarbeiter würden die bestmögliche Unterstützung am Arbeitsplatz und bei der Suche nach neuen Stellen erhalten. Roche verpflichte sich zu einem fairen Umgang mit den Mitarbeitern, heißt es abschließend.